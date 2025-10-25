Κάποιοι κάνουν ότι δεν έχουν δει τον Τουφάν Ερχιουρμάν αγκαλιά με τον Σερντάρ Ντενκτάς, το βράδυ της Κυριακής, στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του πρώτου στην παράνομη ψηφοφορία.

Είναι οι ίδιοι, οι οποίοι δεν είδαν στους πανηγυρισμούς σημαίες της κατοχικής Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Το… διαφήμισαν χωρίς να μπουν στον κόπο να δουν τις φωτογραφίες, που ανάρτησε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, στους επίσημους λογαριασμούς του.

Πάντως, για την ιστορία, να αναφέρουμε πως η οικογένεια Ντενκτάς στήριξε τον Ερχιουρμάν, κι αυτό προφανώς θα έχει την εξήγηση του. Τους οπαδούς Τουφάν στις ελεύθερες περιοχές, ωστόσο, αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια!

Κ.ΒΕΝ.