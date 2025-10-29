Ένα σημαντικό συνέδριο ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο, τον Ιανουάριο, θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, αύριο και μεθαύριο. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως συνέδριο που θα αναδείξει την επικείμενη Προεδρία της χώρας μας, φιλοξενώντας ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Διοργανωτές, η Trans European Policy Studies Association (TEPSA), το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΚΚΕΔΥ) και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αρχίζει αύριο το μεσημέρι.

Κ.ΒΕΝ.