Η Κυριακή Λαμπριανίδου αποχωρεί από τη θέση της Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας, την οποία κατείχε τον τελευταίο χρόνο, αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Γραφείο Τύπου, η κ. Λαμπριανίδου διαχειρίστηκε θέματα επικοινωνίας και συνεργάστηκε με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκπροσωπώντας θεσμικά το Σώμα. Με την ολοκλήρωση της παρουσίας της στο συγκεκριμένο πόστο, ευχαρίστησε γραπτώς τους λειτουργούς των ΜΜΕ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που επέδειξαν.

Σε δήλωσή της ανέφερε ότι αναλαμβάνει «με αίσθημα ευθύνης νέα καθήκοντα σε νευραλγική υπηρεσία της Αστυνομίας, με βάση τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα», επισημαίνοντας πως θα συνεχίσει να προσφέρει στο έργο του Σώματος.

Η μετακίνησή της στην ΥΔΑΠ εντάσσεται στο πλαίσιο των εσωτερικών μεταθέσεων και αξιοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών.

Τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει πλέον ο Βύρων Βύρωνος, Αναπληρωτής Ανώτερος Υπαστυνόμος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε στην Αστυνομική Ακαδημία.

