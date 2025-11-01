Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια, για την ανεξέλεγκτη κατασκευή και εγγραφή αγροτικών δρόμων στο ύπαιθρο, οι οποίοι, αντί να εξυπηρετούν πραγματικές γεωργικές και κτηνοτροφικές ανάγκες, μετατρέπονται σε «δούρειο ίππο» για νέες οικοδομές και περαιτέρω αλλοίωση της υπαίθρου.

Η Υπηρεσία δεν μασά τα λόγια της. Μιλά ξεκάθαρα για «σοβαρά περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα» που συνοδεύουν το φαινόμενο από την αύξηση της πρόσβασης και της όχλησης της άγριας ζωής, μέχρι την άνοδο της λαθροθηρίας και τον κατακερματισμό των βιοτόπων. Η εικόνα που περιγράφεται είναι μιας υπαίθρου που υποβαθμίζεται ραγδαία, με την πτηνοπανίδα και τα οικοσυστήματα να δέχονται πίεση από παντού.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας, οι δρόμοι είναι απαραίτητοι όταν εξυπηρετούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά όχι όταν ανοίγουν τον δρόμο κυριολεκτικά και μεταφορικά για αυθαίρετη ανάπτυξη και κατοικίες μέσα στη φύση. Γι’ αυτό και εισηγείται ξεκάθαρα νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μην παραχωρούνται αναπτυξιακά δικαιώματα σε περιοχές όπου εγγράφονται αγροτικοί δρόμοι για καθαρά παραγωγικούς σκοπούς.

Η επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας είναι ουσιαστικά μια έκκληση για λογική και μέτρο και έρχεται με αφορμή νέο αίτημα που τέθηκε ενώπιον των Αρχών για διαπλάτυνση δρόμου με στόχο στο τέλος τη νομιμοποίηση παράνομης οικοδομής.

Α.Ν.