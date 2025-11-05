Για εκείνο το μαρτυρικό σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων (ή/και εντοπισμού τους) στις Κεντρικές Φυλακές χύθηκε πολύ μελάνι τα τελευταία χρόνια και ακούσαμε πολλά, αλλά δεν είδαμε τίποτα μέχρι στιγμής.

Δικαιολογημένα το όλο ζήτημα και η ικανότητα της Πολιτείας να διευθετήσει το θέμα, είναι υπό αμφισβήτηση. Λίγες ημέρες μετά, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, κρατούμενοι στις Φυλακές προκάλεσαν ζημιά σε μονάδα του εν λόγω συστήματος, κυβερνητικοί αξιωματούχοι (Λετυμπιώτης και Χαρτσιώτης) διαφήμιζαν ότι θα δοθεί μόνιμη λύση…

Χθες είχαμε και συνέχεια στη Βουλή με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, να υποτιμά το θέμα των ζημιών και να υποστηρίζει ότι «δεν έχει πάθει τίποτα το σύστημα απενεργοποίησης», ισχυριζόμενος πως «ήταν ένας αισθητήρας που τον κατέστρεψε ένας κρατούμενος και κόστιζε 10 ευρώ».

Είτε έσπασε ένα εξάρτημα αξίας μερικών ευρώ είτε όχι, το θέμα πρέπει να λυθεί μόνιμα με πράξεις και όχι λόγια. Μπαφιάσαμε από δαύτα.

Φ.Μ.