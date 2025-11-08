Τις τελευταίες μέρες, τα social media έχουν πάρει φωτιά με βίντεο από τη Λεμεσό, όπου οχήματα… πετούν πάνω από τα άλλα για να προσπεράσουν την τροχαία κίνηση! Ευτυχώς υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη και οι χρήστες, με άφθονο χιούμορ, μετατρέπουν την κίνηση σε σκηνές βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι καθόλου αστεία. Η κίνηση έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που οι οδηγοί νιώθουν πως η μόνη λύση είναι να… «απογειωθούν». Κάθε μέρα η κατάσταση χειροτερεύει, και οι μικρές διαδρομές μέσα στην πόλη γίνονται… ταξίδια επιβίωσης. Οι πολίτες φοβούνται ακόμη και να μπουν στο αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά, ενώ το άγχος τους έχει γίνει καθημερινό βάρος. Έρχονται βουλευτικές… ας μην ακούσουμε άλλες υποσχέσεις και φανφάρες. Είναι καιρός για πράξεις και λύσεις άμεσα!



Ι.Μ