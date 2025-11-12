Μετά τα παράξενα αδικήματα για τα οποία θα πληρώνουμε πρόστιμο €85, όπως η ίππευση με υπερβολική ταχύτητα ή η παρακώλυση της κυκλοφορίας στους δρόμους από άμαξες, ανακαλύπτουμε πως στο λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), υπάρχουν καταχωρημένες κάποιες… αχρείαστες, θα τολμούσε να πει κανείς, διαγνώσεις. Όπως για παράδειγμα το δάγκωμα από αλιγάτορα ή ο τραυματισμός από ατύχημα με… τρένο.

Ο κατάλογος είναι κοινός για όλες τις ειδικότητες και είναι εμπλουτισμένος με διαγνώσεις που δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης στη χώρα μας. Πρόκειται, για τον διεθνή κατάλογο διαγνώσεων, τον ICS 10 του ΠΟΥ, ο οποίος μεταφράστηκε στα ελληνικά και περιλήφθηκε στο λογισμικό του ΓεΣΥ. Μάλιστα, στην περίπτωση του τραυματισμού από ατύχημα με τρένο, υπάρχουν καταχωρημένες καμιά εξηνταριά διαφορετικές διαγνώσεις.

ΘΕΟ