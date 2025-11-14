Κάλλιο αργά παρά ποτέ σχολιάζουν κάποιοι… Το ξεπούλημα κυπριακής γης σε υπηκόους τρίτων χωρών, σε σημείο που να απειλείται η κυριαρχία των γηγενών επί του νησιού και η εθνική ασφάλεια, αλλά και να εκτοξεύονται οι τιμές των ακινήτων σε βάρος των ντόπιων, άρχισε πλέον να απασχολεί πολύ σοβαρά τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Το ΑΚΕΛ που παραχώρησε και συνέντευξη Τύπου στις αρχές της εβδομάδας έχει καταθέσει ήδη δυο σχετικές προτάσεις νόμου από τις αρχές του μήνα, ενώ τρίτη πρόταση νόμου που κατατέθηκε είναι προϊόν συμμαχίας βουλευτών του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ. Το θέμα είχε απασχολήσει και τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από πρόταση νόμου του βουλευτή Νίκου Γεωργίου, που είχε ως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να τεθεί φραγμός στο ξεπούλημα γης σε αλλοδαπούς, αλλά και από απάντηση που είχε λάβει ο τελευταίος τον περασμένο Ιούλιο σε κοινοβουλευτικό ερώτημα προς τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Ο υπουργός είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα ενημερώνοντας πως γίνονται επαφές με τη Νομική Υπηρεσία με στόχο την κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και τη θεσμοθέτηση νέας. Πάντως, τα αντανακλαστικά μας λειτουργούν ετεροχρονισμένα. Το 27% των πωλήσεων ακινήτων στην Κύπρο το 2024 κατέληξαν σε αλλοδαπούς αγοραστές…

Φ.Μ.