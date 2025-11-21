Οι τοποθετήσεις από κύκλους της αγοράς για τις αυξημένες τιμές στο χοιρινό κρέας δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Παρότι αναγνωρίζεται ότι τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού είναι απολύτως ορθά με το κόστος ανά ζώο να έχει μειωθεί κατά περίπου €75 μέσα σε έναν χρόνο επιχειρείται παράλληλα να αποδοθούν οι αυξήσεις στις τιμές λιανικής σε… αυξημένη ζήτηση.

Όμως η ίδια η αγορά διαψεύδει αυτό το αφήγημα. Μάλιστα, η πραγματικότητα είναι ότι σημαντικό μέρος του χοιρινού κρέατος παραμένει απούλητο και ότι την τρέχουσα εβδομάδα οι χοιροτρόφοι αναγκάστηκαν να αποθεματοποιήσουν πάνω από το 20% της παραγωγής τους, με σοβαρό κόστος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι τιμές προς τον καταναλωτή, βάσει του ίδιου του Παρατηρητηρίου Τιμών θα έπρεπε να υποχωρούν. Αντίθετα, αυξάνονται.

Α.Ν.