Πήγαν να ρυθμίσουν με νομοσχέδιο τις λαμπρατζιές, να μπει μια τάξη επιτέλους και τελικά λίγο η προεκλογική περίοδος και λίγο η επίκληση πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί, οδήγησαν στην καταψήφισή του. Κι’ αυτό παρά το γεγονός ότι συμφωνούσαν η Ένωση Δήμων και η Ένωση κοινοτήτων και η Εκκλησία που αρχικά διαφωνούσε έντονα.

Μπορεί οι ποινές να ήταν αυξημένες για το άναμμα λαμπρατζιάς, αλλά αυτό έγινε γιατί ήταν εναρμονισμένες με αυτές που αφορούν στο γενικό άναμμα φωτιάς, για καθαρά νομικούς λόγους. Όπως και οι ώρες και ο χώρος ανάμματος φωτιάς. Δεν μπορούσαν να είναι όλα ανεξέλεγκτα.

Τελικά θα μείνουμε με την αναρχία που υπάρχει τόσα χρόνια, οι νεαροί θα ανάβουν φωτιές όπου θέλουν, η αστυνομία θα τους κυνηγά και αν συμβεί ω μη γένειτω κάποιο ατύχημα, ο ένας να επιρρίπτει την ευθύνη στον άλλο. Ως συνήθως.

ΜΙΧ.