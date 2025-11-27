Εκ πρώτης, ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της εφαρμογής myHealth@CY, η οποία αποσκοπεί να ενισχύσει την αυτονομία και να υποστηρίξει την καθημερινότητα του πολίτη, δίνοντάς του άμεσο και ασφαλή έλεγχο στα προσωπικά του δεδομένα υγείας, ακούγεται πολύ χρήσιμη.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Έρευνας, Νικόδημος Δαμιανού, τελικός στόχος είναι σταδιακά η εν λόγω εφαρμογή να περιλάβει το σύνολο των δεδομένων υγείας του ασθενούς, τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας δηλαδή, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται σήμερα στο σύστημα του ΓεΣΥ.

Παρά τη χρησιμότητα της εφαρμογής, υπάρχει κάτι που φοβίζει. Ο έλεγχος και η ασφάλεια. Ως γνωστό, κάθε τρεις και λίγο, η Αστυνομία προειδοποιεί για κακόβουλα μηνύματα που έχουν σκοπό να παραπλανήσουν τους πολίτες και να υποκλέψουν τα δεδομένα τους. Σκεφτήκατε τι θα γίνει στην περίπτωση που προκύψουν τέτοια φαινόμενα στον τομέα της υγείας; Να φτάσει σε κάποιον μήνυμα ότι έχει διαγνωστεί με την «χ» ασθένεια και πρέπει να δώσει τα στοιχεία του για να κλείσει επειγόντως ραντεβού; Γι’ αυτό, πρώτα η ασφάλεια.

Αγ.Αγ.