Η ανάπτυξη της εφαρμογής myHealth@CY αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς θα δημιουργήσει τις βάσεις για έναν πιο σύγχρονο τρόπο αλληλεπίδρασης των πολιτών με το σύστημα υγείας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για το έργο «Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση συστήματος εφαρμογής υπηρεσιών υγείας σε κινητές συσκευές σε εθνικό επίπεδο για τους Κύπριους πολίτες (myHealth@CY)».

Με την εφαρμογή αυτή, τόνισε ο Υπουργός, ο κάθε πολίτης θα έχει άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του ιατρικά δεδομένα, στις πληροφορίες που τον αφορούν και στις υπηρεσίες που χρειάζεται.

“Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τη διαφάνεια, ενδυναμώνουμε τον ασθενή και βελτιώνουμε ουσιαστικά την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας” ανέφερε ο κ. Δαμιανός.

Με το συγκεκριμένο έργο, ανέφερε, υιοθετούμε λύσεις που εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και συμβάλλουν στη γενική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Τόνισε επίσης την σημασία της αγαστής συνεργασίας που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του έργου. Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Cyta –τρεις φορείς με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και εμπειρίας– συνέβαλαν καθοριστικά στο να φτάσουμε σήμερα εδώ, είπε.

“Θα παραδώσουν ένα έργο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να προχωρούμε στα μεγάλα και απαιτητικά έργα της ψηφιακής μετάβασης: με συντονισμό, επαγγελματισμό και κοινό όραμα” πρόσθεσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών υγείας, αξιοποιώντας πάντα τις δυνατότητες της τεχνολογίας προς όφελος όλων.

Κλείνοντας, ευχήθηκε η υπογραφή αυτής της σύμβασης να αποτελέσει την αρχή ακόμη περισσότερων έργων και καινοτομιών που θα φέρουν την Κύπρο στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής υγείας και θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα για κάθε Κύπριο πολίτη.

