Στις βουλευτικές εκλογές θα δώσει την πρώτη του μάχη το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, το οποίο εγγράφηκε σχετικά πρόσφατα στο μητρώο κομμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να υπάρξει συνένωση αυτού του χώρου με το Κόμμα για τα Ζώα.

Δεν γνωρίζουμε εάν σε αυτή την κίνηση θα προστεθούν και παλιά στελέχη των Οικολόγων, όπως λέγεται, ούτε εάν θα ασκήσουν εκλογική πίεση στο Κίνημα Οικολόγων. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ακόμη κομματικό σχηματισμό που μπαίνει στην κούρσα των εκλογών, σε ένα εξαιρετικά ρευστό πολιτικό σκηνικό.

Φ.Δ.