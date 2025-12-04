Θα έχει καμιά 10ετία που βλέπουμε να πλασάρονται νέα ήθη στον δημοσιογραφικό κλάδο. Υπεύθυνοι Τύπου που έχουν μπερδέψει την ελευθεροτυπία με την ψευδολογία, άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε παιχνίδια εκδούλευσης, κι άλλα πολλά. Έχουμε και αξιωματούχους, οι οποίοι θεωρούν καλούς δημοσιογράφους μόνο όσους κάνουν εκπτώσεις και αποδέχονται να γίνουν μέρος της επικοινωνιακής τους πολιτικής. Γι΄ αυτό διαβάζουμε καλά «φυτεμένες» θέσεις σε κείμενα. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι αξιωματούχοι και οι λοιποί είναι ότι αυτές οι τακτικές γυρίζουν μπούμερανγκ. Το πιο τραγικό, βέβαια, είναι πως αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι είναι ταγμένοι να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά το θυσιάζουν στον βωμό των προσωπικών τους συμφερόντων. Κατάντια.

