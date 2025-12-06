Παρά να πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση προς το πρόσωπό του για την επιτυχημένη του θητεία ως δήμαρχος Αγλαντζιάς, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ζήτησε όπως δοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, σε οικογένεια η οποία χρειάζεται άμεση οικονομική βοήθεια.

Για την πολύχρονη προσφορά του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στην πόλη, πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή στο γραφείο του δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, όπου του απονεμήθηκε συμβολικό δώρο, καθώς και επιταγή την οποία και προσέφερε σε οικογένεια της Αγλαντζιάς.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας ευχαρίστησε τον κ. Κωνσταντίνου για την επιτυχημένη θητεία του και την πολύχρονη προσφορά του στην πόλη, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, για να τιμηθούν όλοι οι απερχόμενοι δήμαρχοι των τεσσάρων δημοτικών διαμερισμάτων που ενοποιήθηκαν.

Π.Ε.