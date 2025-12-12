Οι εργατικές εστίες, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, είναι ό,τι πρέπει για να νοικιάζονται ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα βραχυχρόνιας διαμονής, κοινώς Airbnb. Γι’ αυτό, το κράτος οφείλει να μεριμνήσει ώστε να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Διότι, στο τέλος, ούτε χώροι για τους εργαζόμενους θα μείνουν ούτε και θα κενωθούν οι μονάδες στις οποίες τσουβαλιάζονται σήμερα, ούτε θα αυξηθούν τα υποστατικά ώστε να ενοικιαστούν από οικογένειες και γενικά όσους αναζητούν στέγη.

Στην «Εντολή» του υπουργού Εσωτερικών (μέσω της οποίας δίνονται κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του προγράμματος) σημειώνεται, ότι «η Αρμόδια Αρχή θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση (στις πρόνοιες του σχεδίου) ώστε να διασφαλίζονται οι ανέσεις στις φιλοξενούσες περιοχές από τυχόν αυθαίρετη εντατικοποίηση της χρήσης». Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη.

ΒΒ