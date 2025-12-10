Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου εκδίδει «Εντολή» με βάση την οποία η Ανέγερση Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής μπορεί να χωροθετηθεί σε Εμπορική Ζώνη (Εμπορικά Κέντρα και Άξονες Δραστηριοτήτων, άξονες που οδηγούν στο κέντρο οικισμών, κ.ά.

Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, οι μονάδες αυτές είναι δυνατόν να χωροθετηθούν σχεδόν παντού. Πάντως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ενοικίασης airbnb .

Στην «Εντολή» η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα καταγράφεται, ότι σε «Στεγαστική Μονάδα Συλλογικής Διαμονής μπορούν να διαμένουν μέχρι 12 ένοικοι.

Ωστόσο, σε οικιστικές περιοχές, εντός ακτίνας πεντακοσίων 500 μέτρων είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μέχρι και 500 κλίνες.

Οι μονάδες που θα επιλεγούν πρέπει να διαθέτουν κοινή είσοδο/ έξοδο για τους ενοίκους και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαμονή έως 12 ενοίκων.

Στην «Εντολή» του υπουργού (ΑΡ. 5/2025) η οποία ετοιμάστηκε κατόπιν διαβούλευσης με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον ΠΑΣΥΞΕ) και τον ΣΤΕΚ, προνοούνται και τα ακόλουθα:

-Ο Υπουργός Εσωτερικών, εκδίδει την παρούσα Εντολή με σκοπό την καθοδήγηση των Πολεοδομικών Αρχών αναφορικά με τις αρχές, και τα κριτήρια για την άσκηση πολεοδομικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για ανέγερση Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής.

-Η συγκεκριμένη χρήση έχει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, καθώς συμβάλλει στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού, για χρονικό διάστημα τόσο μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο.

-Η Εντολή στοχεύει στον καθορισμό των προϋποθέσεων χωροθέτησης των Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, καθώς και στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών, δεδομένου ότι στα Σχέδια Ανάπτυξης δεν περιλαμβάνεται σχετική χωροθετική πολιτική ή ελάχιστες προδιαγραφές για τον συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης, ο οποίος θεωρείται ως Ειδικού Τύπου Οικιστική Ανάπτυξη.

-Η Εντολή, εφαρμόζεται σε σχέση με νέες αναπτύξεις ή και αλλαγή χρήσης υφιστάμενης οικοδομής.

Στις προϋποθέσεις χωροθέτησης στεγαστικών μονάδων συλλογικής διαμονής, περιλαμβάνονται:

-Η εξειδικευμένη ρύθμιση αποσκοπεί στη λειτουργική ένταξη των Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής στη φιλοξενούσα περιοχή, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε γειτονικές χρήσεις και στο ευρύτερο περιβάλλον. Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής είναι δυνατό, κατά κανόνα, να επιτρέπονται σε περιοχές ανάπτυξης, ως αναφέρονται πιο κάτω, νοουμένου ότι τηρούνται οι Βασικές Αρχές Ανάπτυξης και οι στόχοι των Σχεδίων Ανάπτυξης:

-Σε ιδιοκτησίες όπου η χρήση των Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής είναι επιτρεπόμενη από το εκάστοτε σε ισχύ Σχέδιο Ανάπτυξης.

-Σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη Εμπορική Ζώνη (Εμπορικά Κέντρα και Άξονες Δραστηριοτήτων, άξονες που οδηγούν στο κέντρο οικισμών, κ.ά.), ή όπου με βάση το Σχέδιο Ανάπτυξης επιτρέπεται η εμπορική ανάπτυξη. (Σημειώνεται ότι, σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη Εμπορική Ζώνη, δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής στο ισόγειο των κτηρίων, προς διασφάλιση της εμπορικής συνέχειας, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής πολιτικής για οικιστική ανάπτυξη σε εμπορικούς άξονες των οικείων Σχεδίων Ανάπτυξης).

-Σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη Τουριστική Ζώνη.

-Σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ή και μεικτή Ζώνη Κατοικίας, Γραφείων και Υπηρεσιών.

-Σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη, κατά μήκος Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας, ανεξάρτητα από τον συντελεστή δόμησης της Ζώνης.

-Σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη στην άμεση περίμετρο Τουριστικής Ζώνης ή Βιομηχανικής ή Βιοτεχνικής Ζώνης/ Περιοχής, ή σε ιδιοκτησίες στην περίμετρο Τουριστικής, Βιομηχανικής ή Βιοτεχνικής Ζώνης/ Περιοχής η οποία εφάπτεται σε Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας.

-Κατ’ εξαίρεση, η Πολεοδομική Αρχή δύναται να εγκρίνει Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής και σε άλλες περιοχές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Η τοποθεσία όπου προτείνεται να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη θεωρείται κατάλληλη από χωροταξική άποψη για τον συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης.

-Η ανάπτυξη, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής, εντάσσεται στο περιβάλλον, τον χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία και την κλίμακα της περιοχής και δεν επηρεάζει ουσιωδώς το περιβάλλον και το τοπίο, τις ανέσεις της ευρύτερης περιοχής και την άνετη και ασφαλή διακίνηση των οχημάτων και των πεζών.

– ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στεγαστική Μονάδα Συλλογικής Διαμονής δεν επιτρέπεται:

-Σε Οικιστική Ζώνη, όταν ο μέγιστος αριθμός κλινών υπερβαίνει τις 30 ανά οικόπεδο κανονικού εμβαδού, και όταν ο μέγιστος συνολικός αριθμός κλινών όλων των αδειοδοτημένων Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, εντός ακτίνας πεντακοσίων (500) μέτρων, υπερβαίνει τις πεντακόσιες (500) κλίνες.

-Σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), περιοχές υπαίθρου, εκτός Ορίου Ανάπτυξης, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως Ζώνες Προστασίας, καθώς και σε άλλες περιοχές οι οποίες καθορίζονται ως Γεωργικές, Κτηνοτροφικές Ζώνες/ Περιοχές, Βιομηχανικές/ Βιοτεχνικές Ζώνες/ Περιοχές, Ζώνες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Λατομικές Ζώνες, κ.ο.κ., δεδομένου ότι το περιβάλλον στις περιοχές αυτές δεν είναι κατάλληλο για διαμονή, και ούτε οι επικρατούσες χρήσεις στις περιοχές αυτές είναι συμβατές με ανάπτυξη που αφορά στη διαβίωση πληθυσμού.

Στην εντολή αναφέρεται πως θα απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης οχήματος για κάθε 6 υπνοδωμάτια ή κλάσμα αυτού, καθώς και ένας χώρος στάθμευσης για μοτοποδήλατο ή ποδήλατο για κάθε μία κλίνη.

Για σκοπούς προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, στις Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής οι οποίες εξυπηρετούνται από λεωφορείο ή/ και minibus το οποίο συνδέεται με τον χώρο εργασίας, βάσει συμφωνίας με το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, θα απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για κάθε 12 δωμάτια, και ένας χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτου/ ποδηλάτου για κάθε δύο κλίνες.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής εντός του κελύφους ή εντός του γηπέδου τουριστικών καταλυμάτων, θα απαιτείται μόνο ένας χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτου/ ποδηλάτου για κάθε δύο κλίνες.

Ο συντελεστής δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, ο αριθμός ορόφων και το ύψος της ανάπτυξης, δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα μεγέθη από την ισχύουσα Πολεοδομική Ζώνη. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις χωροθέτησης Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής εντός Οικιστικής Ζώνης, δεν θα εφαρμόζεται η σχετική πρόνοια των Σχεδίων Ανάπτυξης για μείωση στο 70% του ανώτατου συντελεστή δόμησης της επικρατούσας χρήσης.

Η Πολεοδομική Αρχή κατά την κρίση της δύναται να επιβάλει περιορισμούς ή/και όρους για να διασφαλίσει την ορθολογική ένταξη και λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης στη φιλοξενούσα περιοχή, και οι οποίοι να αφορούν αύξηση των αποστάσεων της οικοδομής από τα σύνορα, διασφάλιση περιμετρικού πρασίνου, αύξηση του απαιτούμενου αριθμού των χώρων στάθμευσης, κ.ά.

Στις περιπτώσεις Στεγαστικών Μονάδων Συλλογικής Διαμονής εντός του κελύφους ή εντός του γηπέδου τουριστικών καταλυμάτων, δεν είναι αναγκαία η παροχή κουζίνας ή/ και καθιστικού χώρου.

-Στεγαστική Μονάδα Συλλογικής Διαμονής δύναται να συνυπάρχει με άλλη επιτρεπόμενη από την ισχύουσα Πολεοδομική Ζώνη χρήση, είτε εντός είτε εκτός του κελύφους αυτής.

-Οι Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής πρέπει να είναι προσβάσιμες από ΑμεΑ.

-Δεν επιτρέπεται η χρήση Στεγαστικής Μονάδας Συλλογικής Διαμονής ως αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα (κατάλυμα βραχυχρόνιας διαμονής) και γενικά ως τουριστικό κατάλυμα, ως αυτά ορίζονται από τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο.

-Σημειώνεται ότι η Αρμόδια Αρχή θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση ως προς τα πιο πάνω και λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να διασφαλίζονται οι ανέσεις στις φιλοξενούσες περιοχές από τυχόν αυθαίρετη εντατικοποίηση της χρήσης.

Πριν από την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, ο ιδιοκτήτης του υπό ανάπτυξη τεμαχίου γης θα πρέπει να διαβουλεύεται με όλες τις απαιτούμενες Δημόσιες Αρχές για την εκ των προτέρων εξασφάλιση των γραπτών τους απόψεων.

Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής σε Τουριστικές Ζώνες ή εντός του κελύφους ή εντός του γηπέδου τουριστικών καταλυμάτων, θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με το Υφυπουργείο Τουρισμού.