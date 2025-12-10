Με την ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της στεγαστικής πολιτικής προχώρησαν χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως προχωρήσει και δώσει τα εργαλεία σε όλους τους ιδιώτες που ενδιαφέρονται για ανέγερση στεγαστικών μονάδων συλλογικής διαμονής, όπου θα διαμένουν εργαζόμενοι τους. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ αλλά και τον ΠΑΣΥΞΕ.

Κατά τις δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, είπε πως στόχος του νέου σχεδίου είναι να δημιουργηθούν λύσεις στέγασης για το προσωπικό των επιχειρήσεων και βάσει αυτής της αλλαγής θα τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν με την ανέγερση τέτοιων συγκροτημάτων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι το Σχέδιο επιτρέπει την ανέγερση εξειδικευμένων οικιστικών μονάδων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα δεδομένα της συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, το Σχέδιο εξυπηρετεί διπλό στόχο: Πέρα από την ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας των παραγωγικών κλάδων, το Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής θα συμβάλει στην επανένταξη κατειλημμένων μονάδων στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας σταδιακή εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και οδηγώντας σε αποσυμπίεση των τιμών αγοράς και ενοικίασης.

Πόσο θα είναι το εμβαδόν

Μεταξύ άλλων, οι βασικές παράμετροι του Σχεδίου περιλαμβάνουν μειωμένο εμβαδόν για όλους τους τύπους μονάδων, μειωμένους χώρους στάθμευσης και μικρότερους κοινόχρηστους χώρους, σε σχέση με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις οικιστικές αναπτύξεις.

Επιπλέον, αυτές οι μονάδες θα μπορούν ανεγερθούν και σε εμπορικές ζώνες, ενώ θα επιτρέπεται επίσης να γίνουν τροποποιήσεις σε υφιστάμενες υποδομές ώστε να χρησιμοποιηθούν προς αυτό τον σκοπό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο «Φ», οι ελάχιστες προδιαγραφές σε τετραγωνικά μέτρα για την ανέγερση αυτών των μονάδων θα είναι σχεδόν στο μισό σε σχέση με την ανάπτυξη άλλων οικιστικών μονάδων.

Ειδικότερα, για σκοπούς διαφύλαξης της ποιότητας διαμονής, για άνετη λειτουργικότητα και ανέσεις, η εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, που θα δημοσιευθεί – όπως πληροφορούμαστε – τις επόμενες ημέρες θα περιγράφει τις ελάχιστες προδιαγραφές.

Πιο συγκεκριμένα, τα τετραγωνικά για αυτές τις μονάδες διαμορφώνονται ως εξής:

⦁ Υπνοδωμάτια: 9 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 3 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 4 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 11 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 27 τ.μ. 2 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 16 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 3 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 4 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 11 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 34 τ.μ. 3 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 24 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 4 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 5 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 14 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 47 τ.μ. 4 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 32 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 4 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 7 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 15 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 58 τ.μ. 5 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 40 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 4 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 7 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 16 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 67 τ.μ. 6 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 48 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 5 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 9 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 17 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 79 τ.μ. 7 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 56 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 5 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 9 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 18 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 88 τ.μ. 8 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 64 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 5 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 11 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 19 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 99 τ.μ. 9 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 72 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 7 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 11 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 20 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 110 τ.μ. 10 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 80 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 7 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 11 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 21 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 119 τ.μ. 11 υπνοδωμάτια

⦁ Υπνοδωμάτια: 88 τ.μ. ⦁ Υγειονομικές διευκολύνσεις: 8 τ.μ. ⦁ Κουζίνα: 13 τ.μ. ⦁ Καθιστικός χώρος: 22 τ.μ. ⦁ Σύνολο: 131 τ.μ. 12 υπνοδωμάτια

Λιγότεροι χώροι στάθμευσης

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι προϋποθέσεις για τα συγκεκριμένα δωμάτια διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις υπόλοιπες οικιστικές αναπτύξεις.

Μια από αυτές τις διαφοροποιήσεις αφορά και τους χώρους στάθμευσης.

Συγκεκριμένα, θα απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου για κάθε έξι υπνοδωμάτια ή κλάσμα αυτών, καθώς και ένας χώρος στάθμευσης για μοτοποδήλατο ή ποδήλατο για κάθε κλίνη.

Επίσης, για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, στις Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής που εξυπηρετούνται από λεωφορείο ή/και minibus συνδεδεμένο με τον χώρο εργασίας, προβλέπεται ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου για κάθε δώδεκα δωμάτια και ένας χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτου ή ποδηλάτου για κάθε δύο κλίνες.

Περαιτέρω, για αιτήσεις πολεοδομικής άδειας που αφορούν Στεγαστικές Μονάδες Συλλογικής Διαμονής εντός του κελύφους ή εντός του γηπέδου υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, απαιτείται μόνο ένας χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτου ή ποδηλάτου για κάθε δύο κλίνες.

Μεγάλο ενδιαφέρον από εργοδότες

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση για το νέο σχέδιο εξέφρασε στον «Φ» την ικανοποίηση της Ομοσπονδίας, συμπληρώνοντας πως οι αποφάσεις είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εργοδότες όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Όπως είπε, από το λιανικό εμπόριο, μέχρι την εστίαση, τον τουρισμό και τις κατασκευές υπάρχει ενδιαφέρον για ανέγερση τέτοιων μονάδων, σημειώνοντας καταληκτικά πως αυτές οι αποφάσεις θα επιταχύνουν από την μια την απάμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος και από την άλλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να διαμένουν σε σωστές συνθήκες.