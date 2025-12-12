Ανακηρύχθηκε η Λάρνακα, κατά τη διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης, ως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Το υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε, μάλιστα, πως θα μεταδιδόταν ζωντανά η απονομή, η οποία θα έβαζε τέλος στην αγωνία της Λεμεσού και της Λάρνακας, των δύο κυπριακών πόλεων που διεκδικούσαν τον επίμαχο τίτλο.

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, και σχετικός σύνδεσμος για παρακολούθηση στο youtube, ενώ η εκδήλωση θα ήταν σε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου. Δυστυχώς, ακολούθησε πανωλεθρία! Η αναμετάδοση δεν έγινε ποτέ στο youtube, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σελίδα έπεφτε κάθε δύο φράσεις. Όλα αυτά με μόλις 100 θεατές!

Στο μεταξύ, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου, για την οποία διαφήμισε τεχνολογική αναβάθμιση που να ανταποκρίνεται στον ρόλο της.

ΨΥΛ