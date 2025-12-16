Όταν Γενικός Εισαγγελέας ήταν ο Κώστας Κληρίδης είχε συμφωνηθεί η αποφυλάκιση τέσσερις φορές τον χρόνο, κρατουμένων στη βάση κριτηρίων, για αποσυμφόρηση των φυλακών. Και τότε οι φυλακές είχαν 650 κρατούμενους.

Τώρα οι φυλακές έχουν 1.200 κρατούμενους και με το ζόρι να αποφυλακιστούν 10 ημέρες νωρίτερα 30 – 40 κρατούμενοι. Από την άλλη, δεν γίνεται να στέλλεις στη φυλακή υπόδικο να περιμένει τη δίκη του για ένα χρόνο και να στερείται της ελευθερίας του. Άσε που μπορεί στο τέλος να αθωωθεί.

Υπάρχουν πλέον άλλες λύσεις και τα Δικαστήρια θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε υπόδικοι να βρίσκονται υπό ηλεκτρονικό περιορισμό στο σπίτι ή την εργασία τους, αντί στις φυλακές. Αυτή τη στιγμή 100 σχεδόν κρατούμενοι βρίσκονται σε κελιά Αστυνομίας. Αυτό δεν είναι ορθό για πολλούς λόγους. Σε άλλες χώρες κλείνουν φυλακές ή τις ενοικιάζουν σε άλλες χώρες, εμείς εδώ θέλουμε να τις επεκτείνουμε ή να χτίσουμε νέες. Τόσο καλά.

ΜΙΧ.