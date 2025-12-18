Ο ΚΟΑΠ εδώ και αρκετά χρόνια είναι μέρος του πλιάτσικου που έχει στηθεί με τις κρατικές και τουρκοκυπριακές περιουσίες που πολιτικά συνδεδεμένα πρόσωπα αλλά και άλλοι, με κομματικές πλάτες ή μη, χωρίς να είναι πρόσφυγες, καρπούνται τεράστιες εκτάσεις κρατικής και τουρκοκυπριακής γης. Γι’ αυτές τις εκτάσεις που ποτέ δεν τους παραχωρήθηκαν με την κανονική οδό, εκτός που καρπούνται τα έσοδα από την καλλιέργειά τους κερδίζουν και επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία στερώντας ουσιαστικά πρόσθετες επιδοτήσεις στους νομοταγείς γεωργούς που δηλώνουν στις αιτήσεις τους μόνο τα δικά τους τεμάχια. Το ίδιο έργο δυστυχώς παρατηρήθηκε και φέτος. Με την ανοχή όλων λαμβάνονται σκανδαλώδεις αποφάσεις για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των παρανομούντων σε βάρος των νομοταγών. Τώρα βέβαια θυμήθηκαν να προβούν σε διορθώσεις, αφού προηγουμένως μας ενημέρωσε η Κομισιόν ότι έπεται πρόστιμο πέραν των €10 εκατ.

Ωστόσο, ακόμα και για τις επιδοτήσεις που δίνονται, υπάρχει κίνδυνος να κριθούν παράνομες και να ζητηθεί η επιστροφή τους. Αν και αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, κανένας δεν έχει παρέμβει, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα με τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών…

Α.Ν.