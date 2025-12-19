Μόνο οργή και ντροπή προκαλούν οι εικόνες από το λιμάνι Λάρνακας με τους ποντικούς να κόβουν βόλτες στους εξωτερικούς χώρους, τα λύματα να ρέουν και τους χώρους υγιεινής να είναι σε τριτοκοσμική κατάσταση.

Αντί να παρακολουθούμε τη δήθεν επένδυση του €1.2 δισ., βλέπουμε τέτοια άθλια κατάσταση, με θύματα τους εργαζόμενους, αλλά και την ίδια τη Λάρνακα που ακόμα περιμένει αξιοποίηση του λιμανιού και της μαρίνας της.

Ωστόσο, εμείναν μας οι ποντίτζιες στο λιμάνι και το περιβόητο… τραμπολίνο στη μαρίνα.

Ν.Χ