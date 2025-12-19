Ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε όλοι εμείς οι αφελείς, που θεωρούμε, άκου τώρα, εισβολή σε ξένη χώρα, παραβίαση κυριαρχίας και παράνομη κατοχή εδάφους, αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, ο αξιότιμος κύριος Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας με το εγγαστρίμυθο και υπερφίαλο υφάκι του, εκ μέρους του αφεντικού του, μας ξεκαθάρισε πόσο ειρηνόφιλος είναι, τόσο ο ίδιος όσο και ο νέος Ρώσος τσάρος, Βλαντίμιρ Σπιριτόνοβιτς Πούτιν. Είπε και ελάλησε: «Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός (για τα Χριστούγεννα), που θα δώσει στην Ουκρανία ανάσα και χρόνο, για να προετοιμαστεί για τη συνέχιση του πολέμου. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να πετύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε».

Τι δεν καταλάβατε; Μας το λέει κοφτά τζαι ξικούτσουλλα ο άνθρωπος. Χωρίς φτιασίδια, χωρίς μισόλογα, χωρίς διπλωματική αβρότητα. Όπως το λέει στην άλλη άκρη του κόσμου και ο πολύς Τραμπ. Κι ο φίλος τους, ο σουλτάνος Ταγίπ, που μιλά για ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Μα τελικά πόσο ρομαντικά ανθρωπάκια είστε όλοι; Να επιμένετε ακόμη να μιλάτε για εισβολή, κατοχή, παράνομη προσάρτηση εδαφών. Για την ειρήνη αγωνίζονται οι άνθρωποι. Τέρμα οι παραξενιές και το κλαψούρισμα. Για την ΕΙΡΗΝΗ «κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει».

ΠΑΥ.Κ.ΠΑΥ.