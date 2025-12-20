Το είδαμε και αυτό κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής! Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, όχι μόνο δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση αλλά συμφώνησαν για πολλά διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, ούτε η ίδια η Πρόεδρος της Βουλής, δεν το πίστευε ότι είχε τις ίδιες θέσεις με τον κ. Θεμιστοκλέους. Τώρα, να δούμε εάν οι ημέρες ηρεμίας των δύο πολιτικών θα συνεχιστούν τη Δευτέρα κατά τη συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Ε.ΠΑ