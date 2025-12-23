Κάθε φορά που κατατίθεται ο κρατικός προϋπολογισμός προς ψήφιση είναι ευκαιρία και για τους 56 βουλευτές να λάβουν το 10λεπτο της δημοσιότητας που τους αναλογεί. Τριήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού σου λένε. Έλα μου όμως που δεν είναι συζήτηση. 56 βουλευτές πηγαίνουν στο βήμα και διαβάζουν τις ομιλίες τους. Συζήτηση γίνεται μόνο την τελευταία ημέρα και αυτή, όχι για τον προϋπολογισμό, αλλά για τις τροπολογίες που καταθέτουν τα κόμματα. Εκεί να δείτε show.

Τελευταίο παράδειγμα; «Σταύρωσαν» κονδύλια που δεν υπάρχουν πουθενά στον προϋπολογισμό. Γιατί γίνεται αυτό; Επειδή πολύ απλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κομματικό σύνθημα για την προεκλογική. Οι βουλευτές και τα κόμματα ξέρουν καλά το παιχνίδι. Ποιος ιθαγενής θα κάτσει να ψάξει εάν αυτό που «σταύρωσαν» υπάρχει πραγματικά στα πλάνα της Κυβέρνησης και είναι προϋπολογισμένο να γίνει; Ουδείς. Άρα η δουλειά έγινε.

Ζακ