ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ πλέον δεν μένουν μόνο στο φλερτ, αλλά ξεκάθαρα ηγετικά στελέχη των δύο κομμάτων φαίνεται πως προωθούν τη μελλοντική τους συνεργασία. Μάλιστα, διαμηνύουν πως η συγκεκριμένη συνεργασία ήρθε για να μείνει.

Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του βουλευτή του Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συνεργασία με το ΔΗΚΟ και με τα άλλα κόμματα του κέντρου. Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας πως υποστηρίζει τη συγκεκριμένη συνεργασία, καθώς, όπως είπε, αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα πως οι δυνάμεις που βλέπουν μπροστά μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν με υπευθυνότητα για την αποτροπή του εκτροχιασμού της κυπριακής οικονομίας. Μετά τις βουλευτικές εκλογές, όπως φαίνεται, θα επικυρωθεί και συνεργασία των δύο κομμάτων.

Ε.ΠΑ