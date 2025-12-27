Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις είχαμε την περασμένη Δευτέρα από τον επίτροπο Διαφάνειας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρη Πογιατζή. Μίλησε στο «Πρωινό Δρομολόγιο» (Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ) και δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τη δημοσιογράφο, Ελένη Βρεττού.

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον αξιωματούχο, ο οποίος καταγγέλθηκε για οικειοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η υπόθεση του προωθήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ρωτήθηκε αν είναι πολιτικός, όπως γράφτηκε, ο κ. Πογιατζής είπε ότι «οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές αρκετά καλά», χωρίς να διαψεύσει την ιδιότητα του καταγγελλόμενου.

Για την καταγγελία μελών του ΣΟΔΑΠ σε βάρος του τέως υπουργού, Γιώργου Παπαναστασίου, αποκάλυψε πως «έχει ανοιχτεί φάκελος (…) έχει περάσει από το πρώτο στάδιο, αλλά θα διερευνηθεί μετέπειτα».

Επιπλέον, στις επίμονες ερωτήσεις της συναδέλφου για τις υποθέσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, αν και απρόθυμος, αποκάλυψε πως μια εξ αυτών σχετίζεται με το μαύρο βαν.

