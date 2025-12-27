Έγινε μια προσπάθεια να βελτιωθεί ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους και η όλη προσπάθεια βρέθηκε ανάμεσα τον εκβιασμό και την ασυδοσία.

Εκβιασμός από τις εργοδοτικές οργανώσεις που απειλούν ότι εάν εφαρμοστεί θα αναγκαστούν να διώξουν κόσμο επειδή θα ανέβει το κόστος τους.

Ασυδοσία από τις συντεχνίες που θέλουν περισσότερα.

Και στη μέση οι καημένοι οι εργαζόμενοι που ελπίζουν σε μια δουλειά έστω και με χαμηλό μισθό. Γνωρίζοντας ότι στο τέλος του εξαμήνου είναι πολύ πιθανόν να ψάξουν αλλού δουλειά γιατί ο εργοδότης τους δεν θα θέλει να τους δώσει την προβλεπόμενη από το νόμο αύξηση. Θα προτιμήσει να εργοδοτήσει άλλους για έξι μήνες.

Γιατί είναι αυτό που γίνεται συνεχώς σε πολλές, πάρα πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά φαίνεται κανενός δεν καίγεται καρφί. Ούτε και ισχυρών συντεχνιών…

ΑΠΙΜ