Για τους χειμερινούς κολυμβητές Πάφου και τα Χριστούγεννα έχουν υφή υγρού στοιχείου. Γι’ αυτό και φέτος, καλωσόρισαν την γέννηση του Θεανθρώπου μέσα στο νερό, ευνοημένοι και από την βελτίωση των καιρικών συνθηκών αφού το ξημέρωμα της αγίας ημέρας βρήκε την Πάφο με καθαρό ουρανό και χωρίς ανέμους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι χειμερινοί κολυμβητές, όπως πράττουν κάθε Χριστούγεννα εδώ και πολλά χρόνια, αντάλλαξαν ευχές εντός των Δημοτικών Μπάνιων Κάτω Πάφου και στη συνέχεια απόλαυσαν το καθιερωμένο γιορτινό τραπέζι τους, δίπλα στο κύμα.

ΝΤΟΡΑ