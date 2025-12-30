Για πολλούς η ηλεκτρική διασύνδεση θα είναι η λύτρωση. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και θα πρέπει η πληροφόρηση προς τον κόσμο να εμπεριέχει όλες αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Η δημιουργία του GSI δεν σημαίνει αυτομάτως πως θα δούμε και τόσο μεγάλες μειώσεις στους λογαριασμούς, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις άλλες μεταβλητές. Ένα έργο συμφέρει ή όχι βάσει με το τι το συγκρίνεις, αλλά και πότε μπορεί να ολοκληρωθεί. Αν για παράδειγμα συγκρίνουμε με τις σημερινές τιμές ρεύματος, τότε ναι η ηλεκτρική διασύνδεση δύναται να προσφέρει πιο χαμηλές τιμές, ενδεχομένως μερικά σεντς.

Εάν όμως συγκριθεί με την τιμή ρεύματος που μπορεί να έχει η Κύπρος εάν χρησιμοποιήσει Φυσικό Αέριο τότε αυτή η διαφορά δεν αποκλείεται να είναι και αμελητέα. Επίσης, εάν προχωρήσεις με ένα έργο πάνω από 2 δις, θα πρέπει να δεις και τι άλλο αγοράζεις με αυτά τα λεφτά. Για παράδειγμα, μπαταρίες, που μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι άσπρο μαύρο και σίγουρα ο GSI δεν είναι η μοναδική λύση. Είναι απλά μια επιπρόσθετη δυνατότητα που μπορεί να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό. Ας μην πάθουμε όπως με τα φωτοβολταϊκά που ο κόσμος νόμιζε ότι με την εγκατάσταση τους θα έχει όσο ρεύμα θέλει χωρίς να πληρώσει ποτέ ξανά.

