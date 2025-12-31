Αναλύοντας χθες ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρνοούτης, τους πυλώνες εκσυγχρονισμού του Σώματος αναφέρθηκε πως θα χρειαστεί και η συνδρομή της Πολιτείας. Υπέδειξε το Νόμο για τις παρακολουθήσεις, που, σύμφωνα με την έκφραση του αρχηγού, θα βοηθήσει «να είμαστε πιο ουσιαστικοί». Πάντως, όταν γράφαμε για τις παρακολουθήσεις κατά τα έτη 2022 – 2023 κι επισημαίναμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη νομοθεσία, μας έβγαζαν τρελούς. Μέχρι και γραπτές καταγγελίες μας έκαναν. Τώρα όλοι πλέον παραδέχονται πως ο Νόμος που είχε ψηφιστεί είναι αδρανής. Η ουσία, όμως, είναι άλλη. Ότι δεν μπορείς να κρύβεις τα προβλήματα κάτω απ’ το χαλί. Όσοι το επιχειρούν μένουν εκτεθειμένοι, αλλά κυρίως διογκώνουν αυτά τα προβλήματα. Να έχουν υπόψιν τους ότι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον…

Φ.Μ.