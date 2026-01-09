Είναι αντισυνταγματικό να αποποιηθεί κάποιος αξιωματούχος την αντιμισθία του για το δημόσιο αξίωμα που υπηρετεί. Επιπλέον, η αποποίηση σύνταξης από ένα εκ των δημοσίων αξιωμάτων του δεν είναι όπως την φαντάζονται κάποιοι. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο «αποποιήσας» είναι να μεριμνήσει ώστε να διατεθεί η σύνταξη σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Γι΄ αυτό και πρέπει να κρατούμε μικρό καλάθι όταν κάποιος διατυμπανίζει ότι αποποιείται ωφελημάτων. Αναγκαία η διευκρίνιση, γιατί πολύς κόσμος παρασύρεται από πομπώδεις εξαγγελίες.

Φ.Μ.