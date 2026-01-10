Η αντίδραση της κυβέρνησης μετά τη δημοσιοποίηση του μονταρισμένου (όπως όλα) βίντεο και τις παραδοχές για σκιώδεις χρηματοδοτήσεις, αλλά και κάλυψη Ρώσων ολιγαρχών υπό καθεστώς ευρωπαϊκών κυρώσεων, δεν έχει διαφορά από την αντίδραση του πρώην Προέδρου μετά τη δημοσιοποίηση του περιβόητου βίντεο του «Al Jazeera». Αυτή τη φορά δεν πήρε ο δαίμονας τους δημοσιογράφους αλλά τη δημοκρατία και την κοινωνία που δικαιούται να ζητά εξηγήσεις.

Εξηγήσεις δεν έδωσε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος, που κρύβονται πίσω από αναφορές σε «υβριδικούς πολέμους», ξένους δάκτυλους και άλλα πράσινα άλογα. Δεν έχουν να πουν τίποτα ούτε για τις χρηματοδοτήσεις ούτε για τους ολιγάρχες και τις εταιρείες στις οποίες αναφέρεται ο Γ. Λακκοτρύπης ούτε στις «εισφορές» των ντιβέλοπερς.Όσα ακολούθησαν, λοιπόν, επιβεβαιώνουν έναν πανικό. Όσα προηγήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι το κράτος έχει αποκτήσει θεμελιακή σχέση με τη διαφθορά και τη διαπλοκή και όσοι έχουν επαφές με πρόσωπα – κλειδιά το γνωρίζουν.

Γνωρίζουν πως με λίγο κρασί και συμπάθεια, μπορούν να σπουρτίσουν ακόμα και τα μυστικά του κράτους, όχι μόνο πώς κυκλοφορούν τα χρήματα και πώς βοηθούν τους ολιγάρχες. Αυτό είναι που πρέπει να ερευνήσει ο Πρόεδρος, αφού δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις συνομιλίες. Όχι ποιος έκανε το μοντάζ και γιατί. Αν δεν μπορεί και ο νους του είναι αλλού, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει.

ΑΛ.ΜΙΧ.