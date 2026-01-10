Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά συνολικά πέντε πυρκαγιές ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου. Και προσοχή, δεν πρόκειται για παλιά είδηση που από λάθος αναδημοσιεύεται σήμερα από το καλοκαίρι, αλλά για μια πραγματικότητα του Γενάρη του 2026.

Πέντε πυρκαγιές σε περιοχές κοντινές μεταξύ τους, σε μια γεωγραφική έκταση στην ανατολική ορεινή και ημιορεινή Πάφο, που έχει δυστυχώς ιστορικό παρόμοιων δράσεων. Και ενώ άπαντες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα, κάποιοι πυρομανείς συνεχίζουν απτόητοι από εκεί που έμειναν το καλοκαίρι.

Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η βλακεία είναι, όντως, ανίκητη.

Ντόρα