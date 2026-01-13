Υπήρχαν ηθικές και θεσμικές ευθύνες του Χαράλαμπου Χαραλάμπους για το καλά μονταρισμένο οπτικό υλικό. Πρώτα απ΄ όλα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βίντεο είναι προϊόν υβριδικής επιχείρησης σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Η συρραφή τοποθετήσεων, η αλλοίωση στα ερωτήματα, η απουσία στο υποκείμενο των προτάσεων δεν επιτρέπει αιχμηρή κριτική χωρίς επιφυλάξεις.

Ωστόσο, ο Χαραλάμπους, σε μια από τις μοναδικές τοποθετήσεις όπου το καρέ του βίντεο δεν ήταν «πειραγμένο», έκανε μια δήλωση που μάλλον είναι ασυγχώρητη για έναν αξιωματούχο της Προεδρίας. Στο 3΄23΄΄ του οπτικού υλικού λέει ξεκάθαρα στον «Φλορίν Γκεοργκίου» ότι αν κάνει συμφωνία με τον «Γιώργο» (για την επένδυση €150 εκατ.) και υποβάλει αιτήσεις, ο ίδιος θα σηκώσει το τηλέφωνο για να θέσει τα αιτήματά του στο δημόσιο σε καθεστώς προτεραιότητας.

Με απλά λόγια, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου μας είπε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει πιέσεις σε λειτουργούς του δημοσίου ώστε να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, καπηλευόμενος τη θέση του ως προσωπάρχης της Προεδρίας. Ορθώς παραιτήθηκε και ορθώς ανέφερε ότι το κάνει για το καλό της πατρίδας του.

Ξέχασε, όμως, να κάνει αυτοκριτική στο κείμενο που συνοδεύει την παραίτησή του και να αποδεχθεί το λάθος του…

Φ.Μ.