Αφήνουν στην… πάντα τον διπλό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα στη Βουλή και θα ασχοληθούν προς το παρόν με το ανέλεγκτο και τη θητεία.

Σύμφωνα με την ατζέντα της Επιτροπής Νομικών, από τα 39 νομοσχέδια προωθούνται μόνο τα δύο που αφορούν το ανέλεγκτο και τον καθορισμό εφταετούς θητείας, συν η πρόταση νόμου της βουλευτού Χριστιάνας Ερωτοκρίτου που αφορά στον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα από Επιτροπή αντί το Ανώτατο Δικαστήριο που προβλέπει το κρατικό νομοσχέδιο.

Τα υπόλοιπα νομοσχέδια με τα οποία διαχωριζόταν ο διττός ρόλος του Γ. Εισαγγελέα θα παραμείνουν για τη νέα Βουλή.

Τόσος καβγάς δηλαδή και τόση κριτική για να σπάσει ο διπλός ρόλος και τελικά αφήνονται στις ελληνικές καλένδες.

ΜΙΧ.