Κλωτσούσαν μιαν χελώνα, την πέταγαν σαν σακούλι με σκουπίδια και η Αστυνομία τους κατηγόρησε για οχληρία. Δεν είμαστε ειδικοί της αστυνομίας για τα ζώα, αλλά η οχληρία τι σχέση έχει με την κακοποίηση ενός ανυπεράσπιστου ζώου; Η εξήγηση που μας δόθηκε είναι πως η νεκροψία στη χελώνα κατέδειξε ότι ήταν νεκρή την ώρα που την χτυπούσαν βάναυσα οι εμπλεκόμενοι. Γι’ αυτό και δεν συνιστά κακοποίηση όταν το ζώο είναι ήδη νεκρό. Κάτι πάει Χ με τη νομοθεσία μας. Αν πιάσεις έναν νεκρό και τον σύρεις πίσω από ένα αμάξι δεν θεωρείται ιεροσυλία; Εδώ το καημένο το ζώο το έκαναν φούρπο αλλά σύμφωνα με το νόμο αυτό θεωρείται ενόχληση. Ποιου ενόχληση, του νεκρού ζώου; Έλεος.

ΜΙΧ.