Ούτε αυτό το εξάμηνο πέρασε αδιαμαρτύρητα η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Σχεδίου Θυμέλη για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών. Παρά το γεγονός ότι οργανισμοί όπως το Θέατρο Ένα επέστρεψαν μετά από καιρό στις επιχορηγήσεις, το Θέατρο Versus και το Θέατρο Ροή, που έμειναν και πάλι εκτός κρατικής στήριξης, εξαπέλυσαν δριμεία κριτική κατά του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Kάνουν λόγο για συστηματικό αποκλεισμό φορέων με ουσιαστική συμβολή στη θεατρική ζωή, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση ή διαφάνεια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Θέατρο Ροή, το μοναδικό εν ζωή θέατρο στη Λάρνακα, που έχει ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι η επαναλαμβανόμενη πρακτική δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, αλλά συνιστά συνειδητή πολιτική επιλογή. Ούτε αυτή τη φορά βρέθηκε η «μαγική φόρμουλα» που να τους αφήνει όλους ικανοποιημένους. Κι όσο το Σχέδιο Θυμέλη εξακολουθεί να μοιάζει με γρίφο χωρίς λύση, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι ορισμένα θέατρα έχουν ουσιαστικά καταδικαστεί σε μαρασμό.

Γ. Σαβ