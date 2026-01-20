Συγκινητικός αλλά και γεμάτος μηνύματα ήταν ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο Ευέλθων Βασιλείου στην κηδεία του πατέρα του Γιώργου Βασιλείου.

Ανέφερε πως «πολλοί μιλούν για την τιμιότητά σου, εγώ σε φταίω, γιατί μου έδωσες την ψευδαίσθηση ότι η τιμιότητα μπορεί να θεωρείται δεδομένη στους ηγέτες». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση τα λέει όλα, καθώς κάποια περιστατικά στη χώρα μας με την εμπλοκή πολιτικών, οδήγησαν στην απαξίωση των θεσμών.

Δυστυχώς η τιμιότητα δεν είναι δεδομένη από όλους. Ας ελπίσουμε, τα όσα ανέφερε ο κ. Βασιλείου, να προβληματίσουν κάποιους και να αναλογιστούν για τις ευθύνες που έχουν οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή κατάντια.

Ε.ΠΑ