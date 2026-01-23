Αρκετοί Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως όταν πριν από κάθε εκλογές προχωρούν σε διάφορα εγκαίνια έργων.

Με την ίδια λογική φαίνεται πως κινούνται και κάποιοι βουλευτές μας, οι οποίοι διαχρονικά, πριν από κάθε βουλευτικές εκλογές, είτε καταθέτουν νέες, είτε επαναφέρουν παλιές προτάσεις νόμου που έχουν λαϊκό αντίκρισμα ή/και υπόσχονται να επιλύσουν μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο.

Η απορία έγκειται στο εξής: Γιατί δεν κινήθηκαν γρηγορότερα, αφού το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και διαχρονικό, και επέλεξαν να το κάνουν λίγους μήνες πριν τις εκλογές; Δεν χρειάζεται απάντηση. Το ερώτημα ήταν ρητορικό.

Ζακ