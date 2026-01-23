Καταζητείται λέει η Annie Alexui. Η είδηση έπεσε προχθές σαν βόμβα μεγατόνων και τα social media πήραν φωτιά. Όσοι ασχολούνται βεβαίως με αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έπεσε κάποια στιγμή το μάτι τους σε κάποιο βίντεο της.

Μέχρι και η κουτσή Μαρία γνώριζε ότι η Annie μένει εδώ και αρκετό καιρό στη Ρωσία. Και όμως, τα σαΐνια της Αστυνομίας Κύπρου θυμήθηκαν ότι την καταζητούν και ζητούν πληροφορίες από το κοινό. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη σαν χείμαρρος που είναι θα τους στόλιζε αμέσως. Όπως και έγινε… Αλήθεια όμως, τι συνέβη και θυμήθηκαν τώρα ότι την καταζητούν; Χρειάζεται κάποια εξήγηση.

