Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, δήμοι και τοπικές Αρχές βρίσκονται ενώπιον σοβαρών διλημμάτων. Να απωλέσουν σίγουρα έσοδα από διάφορους φόρους που επιβάλλουν στους πολίτες των περιοχών τους ή να δουλέψουν προς μια πιο ορθολογιστική κατάσταση;

Φυσικά, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα υπήρχε καν δίλημμα, όμως επειδή στην Κύπρο ζούμε, τα πάντα μπορούν να αιτιολογηθούν, επιστρατεύοντας όλων των ειδών δικαιολογίες αλλά και τον αγαπημένο σε όλους, εκφοβισμό.

Είναι καλά να υπενθυμίζουμε κάτι. Τα έσοδα από φόρους και χρεώσεις είναι πολλά. Αυτά σε περίπτωση μεταρρυθμίσεων θα τα χάσουν οι δήμοι και οι ΕΟΑ. Δεν είναι κακό να ανησυχούν για τα οικονομικά τους και τα ταμεία τους, όμως καλό θα ήταν να έλεγαν τους πραγματικούς λόγους.

Αυτό που ονομάσαμε «ανησυχίες» στην Κύπρο, στις ΗΠΑ ονομάζεται «money talks» και σε αυτό οφείλονται τις πιο πολλές φορές οι αντιδράσεις.

Ζακ