Επειδή ακούμε κάποιους να διαμαρτύρονται επειδή ασκείται κριτική προς την Ολγκίν γιατί επικαλέστηκε, στο γνωστό της άρθρο, και τις βουλευτικές του Μάη ως μια από τις αιτίες που δήθεν δεν μπορεί να προχωρήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό. Και επειδή υποστηρίζουν αρκετοί ότι και στο παρελθόν γινόταν ανάλογη επίκληση εκλογικών διαδικασιών είτε στην Τουρκία είτε στα κατεχόμενα, και άρα δεν πρέπει να υπάρχει ενόχληση. Θα ήταν καλά να θυμούνται ότι αυτές οι τοποθετήσεις δεν γίνονταν από τη Λευκωσία και τη πολιτική ηγεσία των Ελληνοκυπρίων. Ήταν δικαιολογίες που ακούγονταν είτε από τους Τούρκους είτε από ξένους απεσταλμένους.

ΑΠΙΜ