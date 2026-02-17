Τα όσα γίνονται και προγραμματίζονται να γίνουν στον δήμο Λατσιών – Γερίου κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν έχουμε παρά τα χαιρετίσουμε. Πλην όμως δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την ανάγκη οι υπηρεσίες και εταιρείες που εμπλέκονται στα έργα να συντονίζονται λίγο μαζί τους και να μην κόβουν ταυτόχρονα δρόμους.

Ευτυχώς κάποιες από τις αποκοπές ήταν σύντομες, αλλά αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα.

Επίσης δεν είδαμε να αφαιρούνται οι κόπτες ταχύτητας (άλλως σαμαράκια) τα οποία τοποθετήθηκαν απλώς και μόνο για να προκαλούν ζημιά στα οχήματα των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος.

Ως προς το σύνολο των έργων αυτά θα κριθούν με την αποπεράτωσή τους.

ΑΠΙΜ