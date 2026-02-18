Οι εικόνες επιβεβαιώνουν την ιστορία. Επιβεβαιώνουν όσα λέγονταν μέσα από διηγήσεις. Η εκτέλεση 200 αριστερών, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, από τους ναζί, επανέρχεται όχι μόνο στο μυαλό, μέσα από βιβλία, αλλά και με εικόνες. Οκτώ φωτογραφίες έκαναν την εμφάνισή τους στο Διαδίκτυο, σε μια πλατφόρμα πώλησης αντικειμένων. Έχουν ενταχθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού.

Η εκτέλεση των 200 έγινε ως αντίποινα για το γεγονός ότι οι αντάρτες σκότωσαν έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις στρατιώτες, οι οποίοι ήταν μαζί του. Αυτή είναι η ιστορία. Και τώρα εμφανίσθηκαν οι εικόνες της ιστορίας. Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να τραγουδούν, να υψώνουν τις γροθιές τους, να χαμογελούν. Η μοίρα τους ήταν, άλλωστε, προδιαγεγραμμένη. Και τώρα; Η ελληνική Πολιτεία προβαίνει σε διαδικασίες για απόκτηση των φωτογραφιών. Φωτογραφιών, που αποτελούν μαρτυρία σε ένα συγκλονιστικό γεγονός της ιστορίας.

Κ.ΒΕΝ.