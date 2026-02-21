Το δημοτικό συμβούλιο άναψε την Παρασκευή το πράσινο φως και ο διαγωνισμός για τις καφετέριες και εστιατόρια που θα λειτουργήσουν στο παλιό ΓΣΠ παίρνει επιτέλους τον δρόμο του και αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων ημερών. Είναι γεγονός πως ο χώρος του παλιού ΓΣΠ δεν μπορούσε να τύχει πλήρους αξιοποίησης από τους επισκέπτες, αφού στο σημείο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει οποιοδήποτε μαγαζί.

Πάντως, αναμένεται πως η λειτουργία των καφετεριών και των εστιατορίων θα δώσει νέα δυναμική στο παλιό ΓΣΠ. Εάν όλα πάνε καλά, μέχρι το τέλος του 2026 ίσως πουληθεί το πρώτο φραπέ. Θα περιμένουμε.

Ζακ