Στην υπηρεσία που διερευνά το οργανωμένο έγκλημα ανατέθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης με τον αφθώδη πυρετό. Αυτό αποκάλυψε η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στην ενημερωτική εκπομπή του Αντ1, τονίζοντας ότι πρώτο μέλημα είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού.

Με άλλα λόγια, οι αστυνομικοί που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους τον υπόκοσμο, τα πάρε-δώσε εγκληματικών στοιχείων με τις Κεντρικές Φυλακές και συνολικά το φάσμα των παράνομων δραστηριοτήτων, καλούνται τώρα να ρίξουν φως και στη διαδρομή του ιού από τα κατεχόμενα. Άγνωστο παραμένει αν, πέρα από τις ανακριτικές τους ικανότητες, θα επιστρατευθούν και για τον εμβολιασμό των ζώων. ΠΑ