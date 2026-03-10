Η χθεσινή παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάφο για να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποτελεί ηχηρό πολιτικό μήνυμα. Πρόκειται για ιστορικές εξελίξεις τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε. Όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί, η Κύπρος αποτελεί σημείο αναφοράς σε αυτή την γεωπολιτική κρίση. Είναι πολύ πιθανόν, η όλη ιστορία να σηματοδοτήσει και μια αφορμή για να την στρατιωτική αυτονομία της Ευρώπης. Είναι ίσως η πρώτη φορά, που η Κύπρος, βρίσκεται υπό την προστασία τόσων δυνάμεων και που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κερδίσει την μάχη της διπλωματίας. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε…

Φ.Δ.