Όσοι παρακολουθούν διαχρονικά το Μεσανατολικό ζήτημα (με την ευρεία έννοια), αλλά και εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ασφάλειας, δεν εκπλάγηκαν από τα τελευταία γεγονότα στην Κύπρο. Ούτε τα drones που μας έρχονταν, ούτε οι πύραυλοι για τους οποίους μίλησε χθες ο Μακρόν, ήταν ικανά να τους ανατρέψουν την κοσμοθεωρία. Οι σοβαροί αναγνώστες που απλώς φρόντιζαν να ενημερωθούν, ήξεραν ότι πάντα η Κύπρος ήταν κομμάτι σημαντικών εξελίξεων στην περιοχή.

Τα ζήσαμε και πιο παλιά, τα ζούμε με διαφορετικούς όρους τώρα. Εδώ και καιρό υποθέσεις -φερόμενης ή όχι- τρομοκρατίας διαδραματίστηκαν στην Κύπρο, ενώ και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μέρος των οποίων είναι και το νησί μας, ήταν τέτοιες που μας έβαζαν σε κεντρικό σημείο στο κάδρο των όσων διαδραματίζονται. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποιοι συμπολίτες μας εκφράζουν έκπληξη για όλα όσα βιώνουμε. Λες και ζουν σε άλλο κόσμο. Πρόκειται για αυτούς που διαβάζουν μόνο τίτλους στα ρεπορτάζ, βγάζουν συμπεράσματα, είναι γνώστες επί παντός επιστητού και θιασώτες «πιασάρικων» και κουτσομπολίστικου περιεχόμενου videos…

Φ.Μ.