Ένα 15-20% των φυλακισμένων, δηλαδή πάνω από 200 κρατούμενοι μπαινοβγαίνουν στις φυλακές γιατί υποτροπιάζουν. Αυτό σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Έκατσε κάποιος σοβαρά να δει τι γίνεται με την αποκατάσταση των φυλακισθέντων; Υπάρχει κάποιο τμήμα, κάποια υπηρεσία που μόλις ανοίξει η πύλη των φυλακών να μελετά τα προβλήματα όσων αποφυλακίζονται και να τους δίνει λύσεις ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία;

Μιλάμε για ένα ποσοστό 20% που σημαίνει 20 στους 100 επιστρέφουν. Μεγάλο ποσοστό για να το αγνοήσεις. Και μόνο να αποτρέψεις την υποτροπή ήδη καταδικασθέντων θα έχεις ένα τεράστιο μακροχρόνιο κέρδος, αντί να αναζητούνται νέες φυλακές και πρόσθετοι χώροι κράτησης. Ας ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό οι αρμόδιοι και να επενδύσουν σε λύσεις που αποδίδουν.

